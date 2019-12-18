«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу «Укрнафты». Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Как стало известно, соответствующее решение суд принял 12 декабря.

Кроме того, российская сторона также обязана выплатить «Укрнафте» судебные издержки в размере $157 616.

Как уточнили в компании, это решение является окончательным.

До этого стало известно о решении международного арбитража в Гааге о выплате Россией «Укрнафте» компенсации за «утраченное в Крыму имущество» в размере $44,4 млн.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.