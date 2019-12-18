Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума в РАНХиГС

Руководители международных научных центров станут экспертами XI Гайдаровского форума в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), который пройдет 15-16 января.

Среди экспертов — директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, исполнительный директор Европейского центра политики и исследований в области социального обеспечения (1988-2015) Бернд Марин и президент Центра изучения международной общественной политики Наоки Танака.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.