Россети ФСК ЕЭС ввели в строй последние объекты Пеледуйского энергокольца

Федеральная сетевая компания завершили строительство первых собственных центров питания в Иркутской области.

Ввод в работу подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Якутию и Бурятию.

В церемонии пуска приняли участие замглавы Минэнерго Юрий Маневич, гендиректор «Росетей» Павел Ливинский, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Запущенные энергообъекты включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный Правительством РФ в соответствии с майским указом президента.

В строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут» инвестировано 8,9 млрд рублей, подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с отходящими линиями электропередачи 220 кВ – 16,7 млрд руб.

Общая протяженность Пеледуйского энергокольца составляет 3,3 тыс. км. В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. Россети ФСК ЕЭС в своей части, помимо непосредственно подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог», построила три линии электропередачи 220 кВ: «Сухой Лог – Мамакан», «Сухой Лог – Пеледуй» и «Тира – Надеждинская» (завершена ранее в 2019 году).

Всего в рамках проекта компания ввела 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. Общая стоимость объектов ФСК ЕЭС, вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 млрд руб.

«В результате введения в строй этих объектов будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия», – отметил председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», - отметил Павел Ливинский.