Мишустин провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже

«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению», - заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Сообщество работает под эгидой Форума по налоговому администрированию при ОЭСР. В заседании участвуют более 60 делегатов из 30 стран. Основными темами пленарного заседания стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения Налоговая администрация 2030.

Предложенная руководителем ФНС России стратегия нашла поддержку у широкого круга присутствующих представителей налоговых органов и частного сектора.

По его словам, приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.

В России элементы такого подхода уже внедряются, сообщил руководитель ФНС России, приведя в пример приложение «Мой налог», разработанное в рамках специального налогового режима для самозанятых. «Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду», - сказал руководитель ФНС России.

Налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане. Нельзя забывать и о постоянном укреплении международного сотрудничества, добавил Михаил Мишустин.

В ходе пленарного заседания участники обсудили широкий круг аспектов цифровизации налоговых органов. С докладами выступали как иностранные коллеги-налоговики, так и представители ведущих технологических компаний – Accenture, SAP, Яндекс и Терадата. Платформенные решения Яндекса и их интеграция в естественную среду налогоплательщиков вызвали особых интерес у участников.

Представители налоговой администрации Канады рассказали о своем опыте внедрения технологии блокчейн при взаимодействии с частным сектором и в рамках электронного правительства, а представители Норвегии – о построении национального реестра населения на базе цифровой идентичности.

Материалы пленарного заседания будут использованы ФНС России в рамках разработки стратегии цифровой трансформации налоговых органов и представлены Форуму по налоговому администрированию.

Форум по налоговому администрированию ОЭСР - крупнейшая и наиболее авторитетная международная площадка обмена опытом и информацией в налоговой сфере, объединяющая руководителей налоговых администраций 53 стран-членов Группы 20 и ОЭСР, а также ряда развивающихся стран. Бюро FTA – руководящий орган Форума, собирающийся два раза в год для обсуждения стратегических вопросов и принятия решений по текущей работе FTA. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин является членом Бюро FTA.