Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Москва заплатит Минску за счет введения обратного акциза для НПЗ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что сумма субсидий может достигнуть до $1,5 млрд.

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины. С 2019 года такая схема прекращает действовать.

В итоге стороны договорились о том, что Москва выдаст белорусским НПЗ отрицательный акциз. Теперь белорусские компании смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс.

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