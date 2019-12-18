Bloomberg: США признали безрезультатность санкций против «Северного потока — 2»

Власти США признали, что не в состоянии остановить реализацию «Северного потока — 2» даже с помощью санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники отметили, что у США отсутствуют рычаги влияния в сфере строительства и запуска газопровода на Германию и Россию. Так, по их словам, предусмотренные одобренным Сенатом Конгресса США оборонным бюджетом санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», мало что поменяют.

Однако, несмотря на это, в американской администрации намерены препятствовать реализации других российских проектов в сфере энергетики.

Уточняется, что особое внимание такому курсу будет уделяться после прибытия в Москву нового посла США Джона Салливана.

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