Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде

Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий по реверсным схемам из Европы, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Об этом сообщает ТАСС.

«Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников «Нафтогаза»», — выразил свое мнение депутат.

По словам Деркача, газ из Европы, о приобретении которого сообщает «Нафтогаз», является российским. Он пересекает западную границу Украины и возвращается обратно как «европейский».

Депутат Рады назвал осуществление подобной схемы «государственной изменой».

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