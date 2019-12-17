Центробанк пообещал доступную ипотеку

Доступность ипотеки увеличится из-за снижения процентных ставок банков, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования» Центрального банка (ЦБ) России.

Снижение процентных ставок приведет к повышению доступности ипотечного кредитования и росту спроса на ипотеку, отмечается в докладе.

Кроме того, позитивное влияние окажут рост индекса доступности жилья, внедрение новых механизмов финансирования долевого строительства и реализация проекта «Жилье и городская среда».

При этом в докладе ЦБ подчеркивается сохранение высоких темпов роста задолженности россиян по ипотеке, на 1 ноября 2019 года рост составляет 20,8%.

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