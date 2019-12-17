«Нафтогаз» планирует судиться с правительством Украины

Компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за того, что они ранее выдали разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области сроком на 50 лет. Об этом информирует Time.

Как уточняется, иск был направлен в суд Киева на предыдущей неделе.

На право разработки этого месторождения также претендовала дочерняя структура «Нафтогаза» «Укргаздобыч», однако победы не одержала. Теперь компания настаивает на том, что украинские власти нарушили закон, сделав выбор в пользу американской компании.

Журналисты Time обращают внимание на то, что одним из основателей Ukrainian Energy является бизнесмен Майкл Блейзер. Он также является сторонником Рика Перри, который занимал пост министра энергетики США с марта 2017 года по декабрь 2019 года.

Как отмечается, именно Блейзер ранее спонсировал проведение избирательных кампаний Перри. Перри же, в свою очередь, в мае текущего года рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому на должность советника по энергетике Украины Блейзера.

Сам Блейзер заявил журналистам Time, что компания Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честным образом, а никакого политического давления на Киев оказано не было.