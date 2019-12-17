«Нафтогаз» подал иск на правительство Украины, сообщает Time

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Об этом пишет Time.

Решение о победе американской фирмы Ukrainian Energy в конкурсе за право осваивать это месторождение в течение 50 лет «Нафтогаз» считает беспристрастным и нарушающим законодательство. Дело в том, что его дочерняя компания «Укргаздобыч» также участвовала в борьбе, но победу не одержала.

Теперь «Нафтогаз» настаивает на пересмотре Окружным административным судом Киева данного решения.

Одним из владельцев предприятия Ukrainian Energy является Майкл Блейзер, спонсор политической кампании бывшего министра энергетики США Рика Перри. Как пишут в Time, Ukrainian Energy решила бороться за месторождение после того, как Перри предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать Блейзера советником по энергетике.

Как заявил сам Блейзер, его компания одержала победу в конкурсе честно. Он объясняет это потребностью Украины в зарубежном опыте и инвестициях.

До этого СМИ сообщили о попытке американцев сменить руководство «Нафтогаза».