В России будет созданы 7 крупных федеральных центров для обезвреживания и переработки опасных отходов

В понедельник в технопарке Сколково начался трехдневный международный форум-выставка «Чистая страна», в ходе которого будут подводить итоги реализации Национального проекта «Экология». Одной из ключевых тем первого дня форума стали итоги реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности».

К первому классу опасности отходов относятся ртутьсодержащие, например, градусники и люминесцентные лампы. Ко второму классу опасности относят аккумуляторные батареи. Фактически, до начала реализации нацпроекта «Экология», такой вид отходов бесконтрольно отправлялся на мусорные полигоны.

«Всем известно, что федеральный проект, который был разработан, утвержден в рамках Нацпроекта «Экология», направлен на решение основной задачи – создание системы обращения с такими отходами, — отметил Андрей Лебедев, директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом». — Здесь мы должны будем – первое – выстроить единую сферу управления и контроля за такими отходами. Cоздание инфраструктуры — вторая базовая задача федерального проекта: предусмотрено создание 7 крупных федеральных центров для обезвреживания, переработки таких отходов. 4 из 7 комплексов будут создаваться на базе перепрофилирования объектов уничтожения химического оружия – это отдельное поручение президента».

Татьяна Полянская, заместитель руководителя проектного офиса Национального проекта «Экология» объяснила, чем важна созданная в 2019 году законодательная база: «Мы рассчитываем, что все принятые законодательные, нормативные акты в дальнейшем помогут нам в реализации непростой задачи по созданию действенной, правильной и прозрачной инфраструктуры по обращению с этими отходами 1-2 класса опасности».

Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО», объяснил, почему так важно создание государственной информационной системы в рамках федерального проекта: «Во-первых, она призвана обеспечить взаимодействие между всеми образователями отходов и компаниями, которые осуществляют сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание; во-вторых, она призвана воплотить в себе управление информацией, необходимой для принятия решений по созданию новых производств, открытию новых предприятий для того, чтобы мы соблюдали главный принцип новой системы: количество новых отходов и мощности по их переработке должны находиться в балансе».

Для первых четырех экотехнопарков планируется применить типовые решения – физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание.

Новые предприятия смогут перерабатывать смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для других.

«При выборе технологических решений особое внимание мы уделяли безопасности, эффективности извлечения полезных компонентов и безотходности производства. Предлагаемые для реализации на российских объектах технологии полностью соответствуют лучшим мировым аналогам», – рассказал Максим Корольков.