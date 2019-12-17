2,5 трлн рублей потратят предприятия РФ на внедрение технологий для снижения воздействия на окружающую среду

Нацпроект «Экология» стал новой волной для оптимизации нормативной базы, регулирующей экологическую сферу, площадкой для взаимодействия с бизнесом, который неравнодушен к тому, что происходит на территории страны, заявила Татьяна Полянская, заместитель руководителя проектного офиса нацпроекта «Экология» на форуме «Чистая страна», который проходит на этой неделе в Сколково.

Наилучшие доступные технологии (НДТ) планирует внедрять не только бизнес, но и государственные структуры. Так, Юрий Пешков, начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета, рассказал, что для достижения целевых показателей федерального проекта «Чистый воздух», который предполагает снижение вредных выбросов в атмосферу в 12 промышленных центрах России на 20%, будет обновлено оборудование: «Мы хотим повысить оперативность и достоверность получаемой информации за счет того, что мы переведем свои станции на автоматический и полуавтоматический режимы работы, увеличим перечень веществ, который может быть доступен в оперативном режиме – имеется в виду, что будет отменена норма про отбор проб раз в 4 суток, будет непрерывный забор раз в 20 минут».

Руководитель раб группы Общественного совета при Минприроды Станислав Корякин рассказал про эксперимент по общественным проверкам внедрения НДТ на предприятиях. Цель этого проекта – организовать системный и эффективный общественный контроль за реализацией программы по внедрению НДТ. На первом этапе выбраны заводы, расположенные в 12 городах федерального проекта «Чистый воздух». Схема проверок: сбор первичной информации, формирование пула профильных экспертов, запрос документов у предприятия, встреча с ответственными сотрудниками, анализ информации, сотрудничество с местными экспертами и самое главное – в конце публичная презентация итогов проверки.

Национальный проект «Экология» стартовал 1 января 2019 года. Документ включает 11 федеральных проектов, которые направлены на улучшение экологической обстановки в России. Главные задачи Нацпроекта: ликвидация объектов наколенного экологического вреда, создание эффективной системы управления отходами, улучшение качества воздуха, питьевой воды, сохранения озера Байкал, восстановление лесов, развитие экотуризма. Срок реализации всех задач – 2024 год.