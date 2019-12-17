Boeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX

Компания Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

Как стало известно, Boeing приостанавливает выпуск этих самолетов с января.

«Так как сертификация переносится на 2020 год», — говорится в заявлении компании.

При этом Boeing не уведомил, когда производство 737 MAX будет возобновлено.

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