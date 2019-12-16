Владимирская область не планирует принимать мусор из Москвы и других регионов

Власти Владимирской области заявили, что не намерены принимать на своих полигонах мусор из Московской области и других областей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В администрации области заявили, что в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами не предусмотрен ввоз мусора из других, в том числе близлежащих регионов. Такое распоряжение дал губернатор Владимир Сипягин.

Также власти подчеркнули, что любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, которые отсутствуют на данный момент.

До этого московская мэрия подготовила новую схему вывоза отходов из столицы. Согласно проекту, в ближайшие 10 лет отходы будут направляться в Подмосковье, а также в Калужскую и Владимирскую области.

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