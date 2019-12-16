В Генпрокуратуре заявили о проблемах с поставками лекарств в 42 регионах
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Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что перебои поставок лекарств наблюдались в 42 регионах страны в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, к 29 ноября число несостоявшихся аукционов на поставку препаратов составило 75 тысяч. Это каждая четвертая закупка.
Буксман добавил, что несколько аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов.
Также он обратил внимание на многочисленные нарушения, которые были выявлены при организации торгов, что привело к ограничению потенциальных участников.
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