В Генпрокуратуре заявили о проблемах с поставками лекарств в 42 регионах

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что перебои поставок лекарств наблюдались в 42 регионах страны в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к 29 ноября число несостоявшихся аукционов на поставку препаратов составило 75 тысяч. Это каждая четвертая закупка.

Буксман добавил, что несколько аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов.

Также он обратил внимание на многочисленные нарушения, которые были выявлены при организации торгов, что привело к ограничению потенциальных участников.

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