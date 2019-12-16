Путин «заморозил» накопительную пенсию до 2023 года
Глава России Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает «заморозку» накопительной части пенсии на следующий год, говорится на портале правовой информации.
По новому закону, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно.
Кроме того, закон обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Как считает правительство, это закон позволит в следящем году улучшить доходы бюджета фонда на 634,8 млрд рублей.
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