Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Также в течение трех лет Кузнецову запрещено судом занимать должности на государственной службе.

Кузнецову не стали назначать штраф, однако суд постановил взыскать с него более 14 млрд рублей. Эта сумма является возмещением ущерба администрации Московской области.

Мужчину признали виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области в период с 2000 по 2008 год, а с 2004 по 2008 год являлся первым вице-премьером Подмосковья.

До этого суд отменил особый порядок в деле экс-министра финансов Подмосковья.