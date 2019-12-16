Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.

Уточняется, что схема содержит в себе перспективы накопления, обработки и утилизации отходов в ближайшие десять лет, то есть до конца 2029 года.

Как отмечается в проекте, они рассматривались исходя из обслуживания исполнителями по государственным контрактам либо региональным оператором.

Согласно схеме, в указанный период мусор будут направляться в Подмосковье, а также в Калужскую и Владимирскую области.

До этого президент России Владимир Путин захотел отказаться от пластиковой посуды.