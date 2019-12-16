Большинство работодателей отказались от новогодней премии
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Около 51% российских работодателей не намерены выплачивать годовые премии своим сотрудникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса по подбору кадров «Работа.ру».
Отмечается, что 30% работодателей наградят премиями лишь ряд работников, 19% выплатят премии всем сотрудникам.
В сервисе отмечают, что такие данные связаны с тем, что наниматели рассчитывают сохранить таким образом наиболее ценные кадры.
При этом многие работодатели экономят, привлекая удаленных сотрудников.
По данным статистики. в настоящее время более 70% россиян желают перейти на удаленную работу.
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