Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей «массовых профессий».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на опрос сервиса «Работа.ру», в котором поучаствовали около 1 тысячи российских работодателей.

Так, рост доходов состоится на уровне 7-9%.

При этом в IT-сегменте зарплата увеличится на 10-12%.

Отмечается, что 25% компаний планируют повысить оклад сотрудникам так называемых «массовых профессий». Среди них — продавцы, кассиры, а также строители.