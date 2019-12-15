Россияне стали выбирать более дорогие смартфоны
Жители России стали покупать более дорогие смартфоны в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров электроники.
Продажи устройств из верхнего ценового сегмента увеличились более чем на четверть в единицах проданного товара и на 30% в денежном эквиваленте, заявил руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.
Подобная динамика объясняется стремлением покупателей инвестировать в более производительные модели, которые смогут удовлетворять потребности пользователя в течение двух-трех лет, пояснил Чайка.
Повышение продаж смартфонов премиум-сегмента отмечают также представители компании Tele2.
Росту спроса на более дорогие модели способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые. В кредит или рассрочку было приобретено 25% смартфонов, отметили представители «Вымпелкома».
Среди производителей по продажам устройств в денежном эквиваленте лидирует компания Apple, а в натуральном выражении лидерство удерживает Samsung.
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