Украинской гривне предрекли резкий обвал в 2020 году. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявил, что курс доллара на Украине достигнет отметки в 50 гривен. На данный момент этот показатель в два раза меньше и составляет 23,48 гривен.

Таrой прогноз, по мнению эксперта, возможен в конце 2020 года. Экономист рассказал, что на падение валюты повлияет дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд, а также отток инвестиций из Украины.

Кроме того, Хмелевский считает, что стоимость национальной валюты понизит и обязанность Киева вернуть кредиторам около $5 млрд в 2020 году. Экономист также указал на то, что Украину, как и весь мир, ждет новый финансовых кризис.

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