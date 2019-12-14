Всего 8 из 68 получивших господдержку российских фильмов смогли окупиться за 2019 год

Из 68 получивших господдержку российских кинофильмов в прокате окупились по итогам за период с января по ноябрь 2019 года только восемь лень. Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что такими фильмами стали «Любовницы», «Миллиардер», «Трезвый водитель», «Т-34» и другие.

Так за такой же период в 2018 году коммерческого успеха добились из 54 кинолент девять картин.Также в текущем году на экраны вышли 168 лент российского производства, тогда как в прошлом — 140.

Уточняется, что для достижения окупаемости кинокартине необходимо собрать в два раза больше денежных средств в прокате, чем было заложено в бюджет фильма.

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