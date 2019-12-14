Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Отмечается, после внесения корректировок в проекте по-прежнему сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, министерство обдумывает вероятность ввести минимальный порог взноса в систему в размере 100 рублей.

В настоящее время в законопроекте отсутствуют ограничения минимальной суммы отчислений. Также у россиян есть возможность остановки уплаты добровольных пенсионных взносов на срок до пяти лет.

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