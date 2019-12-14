Из 68 получивших госсубсидии фильмов за 2019 год окупились восемь
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По итогам одиннадцати месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Уточняется, что в число окупившихся фильмов вошли такие киноленты, как «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард».
В 2018 году за аналогичный период окупились девять картин из 54, производство которых было поддержано государством.
Поясняется, что для того чтобы фильм стал коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше средств, чем на него было затрачено.
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