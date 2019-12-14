Названы самые дорогие железнодорожные билеты в России на Новый год

Сервис путешествий Туту.ру составил рейтинг самых дорогих железнодорожных поездок по России на новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, самым дорогим оказался билет из Тюмени во Владивосток — 56 тыс. руб.

Следующий по стоимости билет в 40 тыс. руб. относится к местам в вагоне класса люкс из Владивостока в Иркутск. Третье место заняли места в купе из Москвы во Владивосток, их цена составила от 23 до 29 тыс. руб.

Уточняется, что были проанализированы билеты, дата выезда которых приходится на дни с 25 декабря по 10 января. Цены указывались в одну сторону.

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