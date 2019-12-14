Названы самые дорогие железнодорожные билеты в России на Новый год
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Сервис путешествий Туту.ру составил рейтинг самых дорогих железнодорожных поездок по России на новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, самым дорогим оказался билет из Тюмени во Владивосток — 56 тыс. руб.
Следующий по стоимости билет в 40 тыс. руб. относится к местам в вагоне класса люкс из Владивостока в Иркутск. Третье место заняли места в купе из Москвы во Владивосток, их цена составила от 23 до 29 тыс. руб.
Уточняется, что были проанализированы билеты, дата выезда которых приходится на дни с 25 декабря по 10 января. Цены указывались в одну сторону.
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