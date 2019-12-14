Роботы-коллекторы могут появиться в России

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который предусматривает внесение изменений в систему взыскания долгов. Документ был опубликован на сайте нормативно правовых актов.

Целью введения изменений является, по словам авторов, «защита прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».

Согласно документу, в России будет введена должность «робота-коллектора», который подразумевает сервис для отправки голосовых сообщений. Он будет использовать систему генерации речи, а также сможет поддерживать различные сценарии разговоров с должниками, что будет считаться за взаимодействие. Отмечается, что будет существовать возможность отказаться от получения сообщений с 22.00 до 08.00 в будни и с 20.00 до 09.00 по выходным.

Кроме того, предусмотрен новый порядок просроченной задолженности при условии отказа выплатить просроченную задолженность, неисполнения обязательств по погашении просроченного долга в ходе 30 дней после соответствующего предложения, а также при отсутствие ответа в течение 30 дней.

Предполагаемой датой вступления в силу нововведений в Минюсте считают 2021 год.

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