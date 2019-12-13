Глава Нацбанка Грузии рассказал о потерях от отмены авиасообщения с Россией

Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что отмена авиасообщения с Россией в совокупности с политической напряженностью способствовала падению курса лари, сообщает «Sputnik.Грузия».

Гвенетадзе заявил, что в результате отмены авиасообщения Грузия недополучила $300 млн доходов от туризма.

Он отметил, что еще до сокращения валютного потока на рынке сократился поток иностранной валюты, при этом вырос спрос, что привело к быстрому падению курса даже раньше, чем начали сокращаться доходы от туризма.

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