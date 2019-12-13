Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии и России

Импорт электроэнергии из Белоруссии и России на Украину возобновлен, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники на рынке.

Украина восстановила импорт белорусской электроэнергии 7 декабря, за последнюю неделю он осуществлялся в объеме 2,6-5,3 млн кВт/час в сутки.

Импорт из России был возобновлен 11 декабря.

За первые тринадцать дней декабря Украина импортировала из Белоруссии 27,3 млн кВт/час, а из России — 10,7 млн кВт/час.

2 декабря 2019 года Украина прекратила импортные поставки электроэнергии из Белоруссии, 5 декабря – из России.

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