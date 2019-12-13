ЦБ снизил ставку

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку, передает ТАСС.

Ставка снижена на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.

Это решение стало ожидаемым.

С июня Банк России уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых.

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