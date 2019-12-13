Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.

Она с сарказмом сказала, что постоянный член жюри КВН Юлий Гусман и четверку за такую шутку не поставил бы.

Речь идет о ситуации, которая произошла 9 декабря в Париже на пресс-конференции после встречи «нормандской четверки». В ходе нее на вопрос о заключении нового газового контракта Путин ответил детским стихотворением.

«А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет», — сказал он.

Позже Зеленский, в свою очередь, отреагировал шуткой на реплику Путина в эфире украинской телепередачи.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — произнес глава Украины.

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