Из-за алиментов в России остаются невыездными 1,5 миллиона человек

Из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Также не могут пересечь границу 13 миллионов граждан, которые вовремя не оплатили штрафы ГИБДД и 2,5 миллиона не заплативших за услуги ЖКХ.

Кроме того, невыездными остаются около 7-8 миллионов человек, являющихся должниками по кредитам. При этом по мнению экспертов, такая мера не оказывает на задолжавших никакого влияния, поскольку 60-70% не платят по кредитам из-за трудного финансового положения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые невыездные: кого приставы не пустят за границу

— Россияне отдали 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж