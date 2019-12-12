АНК призвала Европу ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) не одобряет экстерриториальные санкции США против проекта «Северного потока - 2», предусмотренными американским законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление АHK.

Президент АHK и глава концерна OMV Райнер Зеле заявил, что санкции против «Северного потока - 2» являются ударом по Европе. Он считает, что Европе необходимо реагировать на это, вводя контрсанкции.

По его мнению, Берлину и Брюсселю пора выбрать четкую политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, поскольку от этого зависит независимость Европы в сфере энергетической политики.

Он добавил, что «Северный поток - 2» повышает энергобезопасность Европы и имеет более выгодную ценовую политику в сравнении иным американским сжиженным газом.

АНК поддерживает позицию германского правительства, голосующего против экстерриториального характера ограничительных мер США. Он пояснил, что ограничительные меры против «Северного потока - 2» наносят в большей мере урон не России, а предприятиям Европы и энергетическим интересам Германии.

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