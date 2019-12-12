Экс-министр экономики Украины предрек дефолт в стране

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил об угрозе дефолта в стране до 2023 года, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в стране начался бюджетный кризис, несмотря на сообщения властей об успехах в экономике.

Среди угроз он назвал, неисполнению бюджета, рост задолженности по зарплате, неисполнение ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат учителям.

Суслов заметил, что Украине грозит серьезный финансовый кризис, который может привести к дефолту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Силуанов рассказал про сроки возвращения долга Украины России

— Борщ вне политики: почему Украина закупает картофель в России