«Ъ»: Трамп сделал Лаврову деловое предложение

Американский президент Дональд Трамп сделал деловое предложение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время их встречи в США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По данным источника, Трамп предложил Лаврову в несколько раз увеличить товарооборот с российской стороной.

Однако глава Соединенных Штатов не назвал никаких конкретных действий по своему предложению.

Также Лавров по итогам встречи с президентом США заявил, что торговый оборот между российской и американской стороной вырос, невзирая на введенные санкционные меры. По подсчетам России, торговых оборот двух стран увеличился с $20 млрд до $27 млрд.

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