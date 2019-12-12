«Ъ»: Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Американский президент Дональд Трамп сделал деловое предложение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время их встречи в США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
По данным источника, Трамп предложил Лаврову в несколько раз увеличить товарооборот с российской стороной.
Однако глава Соединенных Штатов не назвал никаких конкретных действий по своему предложению.
Также Лавров по итогам встречи с президентом США заявил, что торговый оборот между российской и американской стороной вырос, невзирая на введенные санкционные меры. По подсчетам России, торговых оборот двух стран увеличился с $20 млрд до $27 млрд.
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