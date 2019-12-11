Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава минэкономики Словакии назвал прекращение транзита «правдоподобным» вариантом.

«Мы скорее ближе к кризису», — отметил Жига.

Он подчеркнул, что в стране начали подготовку к возможным последствиям отказа от продления договора между Россией и Украиной. В ближайшее время министр запланировал проведение встречи по вопросу запасов газа в стране.

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