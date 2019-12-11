Медведев поддержал идею Минфина снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Минфина снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €20 с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в министерстве выступили с предложением снизить порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов до €100 с июля 2020 года, до €50 с 2021 года и до €20 с 2022 года. Кроме того, с 1 января 2020 года порог упадет с €500 до €200.

По словам пресс-секретаря правительства Олега Осипова, решение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию обсуждалось раннее. Он добавил, что Медведев поддержал данную идею первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«В целом --согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — написал Медведев в письме Силуанову.

При этом Осипов отметил, что решение не окончательное и будет обсуждаться.

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