В России могут переименовать продукты с растительными жирами, выяснили СМИ

Технический комитет при Росстандарте предложил переименовать молокосодержащие продукты с растительным жирами. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что такая мера поможет потребителям лучше определять, где молочный продукт, а где нет.

Известно, что такое нововведение можно осуществить только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как пояснил глава данного комитета Аркадий Пономарев, производители предлагают убрать молокосодержащую продукцию из технического регламента ЕАЭС.

По их мнению, это изменит правила товарооборота этой категории продуктов, в том числе их названия.