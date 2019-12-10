42% россиян покупают товары онлайн эмбарго

42% россиян в возрасте от 16 до 55 лет совершают покупки в интернете. За год их доля выросла на 5% — с 37%. В 2014 году таких россиян было 17%. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Маркета» и агентства GfK Rus, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Как поясняют в исследовании, именно россияне в возрасте от 16 до 55 лет активнее всего пользуются интернетом, поэтому и была выбрана эта возрастная категория.

Лидер среди регионов – Москва. В столице 60% жителей этого возраста идут за покупками в интернет.

В основном для онлайн-покупок используются мобильные телефоны и планшеты. Каждый третий опрошенный совершил покупку таким образом.

Самый популярный способ оплатить покупки в интернете – это предоплата банковской картой. Так, более 60% респондентов используют именно ее.

«Если два года назад этим способом хотя бы раз за год воспользовалась половина покупателей, то в этом году уже почти две трети», — указывают авторы исследования.

Еще в прошлом году чаще всего россияне расплачивались наличными, следует из результатов опроса.

Постаматы становятся популярнее, в то же время популярность курьерской доставки снижается. Постамат – это терминал для передачи посылок. Они расположены в торговых центрах и магазинах.

По данным опроса в 2019 году, хотя бы раз в течение 12 месяцев постаматами воспользовались более 20% россиян, купивших что-то в интернете. В прошлом году их доля была 15,7%.

Однако самым популярным способом получения товаров остается самовывоз из магазина или пункта выдачи. Согласно опросу, хотя бы одним из этих способов воспользовались более 90% респондентов.

Самые популярные товары для покупок в интернете: мобильные телефоны, планшеты и аксессуары; одежда и обувь для взрослых; средства личной гигиены (уход за лицом, телом и волосами). В топ-15 также вошли игрушки и товары для творчества и хобби, сумки и ремни, декоративная косметика и парфюмерия, мелкая бытовая техника для кухни, лекарства и БАДы, хозтовары, компьютеры и ноутбуки, мебель, товары для спорта и авто, продукты питания.