Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что для принятия решения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, времени мало, передает РИА «Новости».

Он сказал, что не знает, как поступить с этим вопросом.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода», — заявил Путин.

При этом он отметил, что услышал эту просьбу.

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