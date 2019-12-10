Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным
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Президент России Владимир Путин заявил, что для принятия решения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, времени мало, передает РИА «Новости».
Он сказал, что не знает, как поступить с этим вопросом.
«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода», — заявил Путин.
При этом он отметил, что услышал эту просьбу.
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