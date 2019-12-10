Медведев рассказал об успехах импортозамещения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал продукцию, импорт которой удалось заместить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, Россия достигла успехов в импортозамещении современного медицинского оборудования, в частности в сферах реаниматологии, неонатологии и анестезиологии. Он обратил внимание на создание отечественных ДНК-тестов, помогающих своевременно выявлять тяжелые заболевания.

Также Медведев отметил системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях и материалы, используемые при строительстве дорог, в автомобильной промышленности и в нефтегазовом секторе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

— Медведев ответил на вопрос об исчезновении лекарств из аптек

— Ошибки при импортозамещении: Путин рассказал про ОПК