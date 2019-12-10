Медведев рассказал об успехах импортозамещения
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал продукцию, импорт которой удалось заместить. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы правительства, Россия достигла успехов в импортозамещении современного медицинского оборудования, в частности в сферах реаниматологии, неонатологии и анестезиологии. Он обратил внимание на создание отечественных ДНК-тестов, помогающих своевременно выявлять тяжелые заболевания.
Также Медведев отметил системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях и материалы, используемые при строительстве дорог, в автомобильной промышленности и в нефтегазовом секторе.
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