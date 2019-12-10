Премьер-министр Украины заявил о готовности Киева к «газовой войне»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал на своей странице в Facebook обмен мнениями по газовому вопросу, который состоялся в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Он написал, что Украина продолжит договариваться о газе и дальше, однако не исключено, что это будет в рамках «газовой войны».
При этом Гончарук подчеркнул, что Украина полностью готовы к такому повороту событий — украинские хранилища наполнены.
Он также добавил, что позицию Киева поддерживает ЕС и припомнил решение Стокгольмского арбитража по вопросу строительства «Северного потока — 2».
В записи премьер-министр подчеркнул, что Украине необходим долгосрочный контракт.
«Мы отметили, что долг не подарим, - добавил Гончарук. - Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом».
До этого президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией.