Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, наиболее спешно проходит импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности, также положительную динамику демонстрируют машиностроение, радиоэлектронная промышленность, лесная отрасль и химическая промышленность.

При этом Медведев отметил необходимость увеличения доли российского оборудования и технологий в иных сферах. Он напомнил, что на выполнение этой задачи на 2019-2020 годы выделяется 1,3 трлн рублей.

Кроме того, по словам премьера, за период с 2015 по 2018 год на импортозамещение уже было потрачено более 1,6 трлн рублей.

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