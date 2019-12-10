Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, наиболее спешно проходит импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности, также положительную динамику демонстрируют машиностроение, радиоэлектронная промышленность, лесная отрасль и химическая промышленность.

При этом Медведев отметил необходимость увеличения доли российского оборудования и технологий в иных сферах. Он напомнил, что на выполнение этой задачи на 2019-2020 годы выделяется 1,3 трлн рублей.

Кроме того, по словам премьера, за период с 2015 по 2018 год на импортозамещение уже было потрачено более 1,6 трлн рублей.

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