Премьер-министр Украины высказался о «газовой войне» с Россией

Комментируя результаты встречи в «нормандском формате» премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно — на фоне «газовой войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своей записи он отмечает, что прошедшие переговоры являются большим прогрессом. Отдельной победой он считает вынесение газового вопроса за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.

Гончарук пишет, что цели подписать газовый контракт на саммите в Париже не было. Однако Украине и России еще предстоит о нем договориться, возможно просто, возможно — с «газовой войной».

Он также добавил, что украинская сторона полностью готовы к этому: ее хранилища заполнены. Он также отметил поддержку со стороны ЕС и напомнил о решении Стокгольмского арбитража по «Северному потоку — 2», который еще не достроен.

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