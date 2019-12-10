Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что считает такую вероятность высокой.
«Мы действительно уделили большое количество времени нашей встречи тет-а-тет именно этому вопросу», — признался он.
Зеленский высказал мнение, что в нынешней ситуации существует больше шансов подписать новый договор по лучшим условиям, чем обсуждалось до этого.