«Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров

«Нафтогаз» не намерен отказываться от предъявленных «Газпрому» требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, в ходе переговоров украинская сторона объясняла, почему ее позиция законна.

Переговоры по газу между Москвой и Киевом состоялись на полях нормандского саммита в Париже.

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