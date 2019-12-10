«Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров
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«Нафтогаз» не намерен отказываться от предъявленных «Газпрому» требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко.
По его словам, в ходе переговоров украинская сторона объясняла, почему ее позиция законна.
Переговоры по газу между Москвой и Киевом состоялись на полях нормандского саммита в Париже.
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