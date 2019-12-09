Ушел из жизни экс-глава ФРС Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его родственников.

Он был главой американского центробанка в период с 1979 по 1987 год. К его главным достижением относят завершение периода высокой инфляции в США, которое состоялось в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

За время службы на этом посту он добился ее сокращения почти в три раза.

Кроме того, в период с 2009 по 2011 год Волкер возглавлял специальный Консультативный совет по экономическому восстановлению при 44-м президенте США Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.