Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий. Об этом пишут «Известия».

Он сказал, что тогда пенсионерам могут перестать давать кредиты. Он объяснил это тем, что банкам невыгодно их оформлять, заведомо понимая, что взыскать долг может не получиться.

Эксперт подчеркнул, что не смотря на то, что пенсионеры берут небольшие кредиты, по сравнению с молодежью они более добросовестно их выплачивают.

При этом Горлин заметил, что лишать человека минимально необходимого для жизнедеятельности дохода нельзя, поэтому данная инициатива защищает людей.