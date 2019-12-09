Болгария выразила готовность принимать газ из «Турецкого потока»

Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов заявил, что Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из «Турецкого потока» с 1 января 2020 года. Об этом информирует газета «24 часа».

По его словам, турецкая сторона сделала «золотой» сварной шов, который соединяет «Турецкий поток» и газопровод «Балканский поток», пролегающий на болгарской территории. Это произошло 30 ноября.

Малинов добавил, что 11-километровый участок трубопровода начнут заполнять газом в конце недели. Турция же проведет газ по своему 140-километровом участку.

Он уточнил, что Болгария будет готова к 15 декабря, а Турция 20 декабря.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле.