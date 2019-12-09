Чайка пообещал рейды проверок по жалобам бизнеса на правоохранителей
Российский генпрокурор Юрий Чайка заявил, что организует рейды проверок прокуратуры в российских регионах, где бизнесмены жалуются на давление местных правоохранителей. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».
Он считает, что в настоящее время проблема силового давления о стороны правоохранительных органов не перестает быть актуальной.
«Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам предпринимателей», — подчеркнул он.
Всего за 2019 год прокуроры отменили около 130 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. Чайка напомнил, что осенью этого года он лично пообщался с предпринимателями из Владивостока и Екатеринбурга. В результате этого была организована проверка. Такие же мероприятия уже запланированы и на 2020 год.
«Несколько аналогичных мероприятий в разных регионах страны», — пояснил Чайка.
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