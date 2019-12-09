Чайка пообещал рейды проверок по жалобам бизнеса на правоохранителей

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля... Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля...
Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления на заседании Совета Федерации, 18 апреля...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский генпрокурор Юрий Чайка заявил, что организует рейды проверок прокуратуры в российских регионах, где бизнесмены жалуются на давление местных правоохранителей. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он считает, что в настоящее время проблема силового давления о стороны правоохранительных органов не перестает быть актуальной.

«Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам предпринимателей», — подчеркнул он.

Всего за 2019 год прокуроры отменили около 130 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. Чайка напомнил, что осенью этого года он лично пообщался с предпринимателями из Владивостока и Екатеринбурга. В результате этого была организована проверка. Такие же мероприятия уже запланированы и на 2020 год.

«Несколько аналогичных мероприятий в разных регионах страны», — пояснил Чайка.

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